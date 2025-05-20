وكيلة وزارة المعادن تلتقي المدير العام لشركة زاروبيج جيولوجيا بموسكو

التقت د. هند صديق وكيلة وزارة المعادن بالعاصمة الروسية موسكو، الاثنين، بالسيد/ سيرجي رادكوف، المدير العام لشركة زاروبيج جيولوجيا بحضور السيد/ محمد الغزالي، سفير السودان لدى روسيا الاتحادية.

تناول اللقاء اوجه التعاون بين البلدين ومواصلة المشروعات المشتركة لاستكشاف المعادن بالسودان واستكمال الخارطة الجيولوجية.

كما تطرق الاجتماع لموقف التنفيذ في مربع الامتياز الممنوج للجانب الروسي وامكانية مواصلة العمل الذي توقف بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع.

تطرقت د. هند صديق، وكيل وزارة المعادن للاثار المترتبة علي التدمير الممنهج لمليشيا الدعم السريع المتمردة واثاره علي قطاع التعدين وتدمير مقر وزارة المعادن وتأثير الحرب على قطاع المعادن.