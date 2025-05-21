أول تعليق من شيماء سيف على شائعات انفصالها للمرة الثانية عن زوجها محمد كارتر

حرصت الفنانة شيماء سيف على نفي الشائعات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر للمرة الثانية، بعد أن لاحظ البعض إلغاء متابعتها له عبر حسابها على «إنستجرام».

ونشرت شيماء سيف صورة تجمعها بزوجها محمد كارتر عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «حبيبي.. ربنا يخليهولي يا رب».

من جانبه، أعاد كارتر نشر الصورة عبر حسابه خاصية الاستوري بـ «إنستجرام»، وعلق عليها بكلمة: «قمري».

ويعد هذا التعليق من الطرفين بمثابة رد على الشائعات المتداولة حول انفصالهما، وأن ما أثير لا أساس له من الصحة.

المصري اليوم