كاظم الساهر يعلّق على ضجة الـ”نيولوك”

علّق النجم كاظم الساهر بطريقته العفوية على الضجة التي أحدثها “اللوك” الجديد الذي اعتمده في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا، مؤكداً أنه لم يغيّر أي شيء في شكله.

وكعادته، تحدث النجم العراقي خلال حفله الأخير مع جمهوره، وردّ على مَن يتغزل بتسريحة شعره الجديدة، قائلاً بعفوية: “والله ما مساوي شي”، ليتفاعل معه الجمهور بشكل واسع بالتصفيق، ويتغزّلوا بوسامته وبتسريحة شعره المختلفة عن تسريحاته السابقة، والتي غيّرت من شكله ومنحته إطلالة جذابة وأكثر شباباً.

وتفاعل الساهر مع غزل الجمهور بتسريحته بالضحك والخجل ونفض شعره بيده في حركة عفوية، وقدّم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط تفاعل حماسي من محبيه.

وكانت صور “القيصر” من كواليس تحضيراته لحفله الأخير قد أحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بشعر طويل وبقصّة مختلفة عن إطلالاته المعتادة، وهو ما نال إعجاب الآلاف من محبيه حول العالم.

وفي سياق منفصل، يتحضّر جمهور النجم العراقي في تركيا لحضور حفله الضخم والاستثنائي ضمن جولته العالمية “Now and Then”، في 9 آب (أغسطس) المقبل، في مركز مؤتمرات هاليج في إسطنبول.

مجلة لها