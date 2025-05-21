مورينيو يتلقى عرضًا ضخمًا لتدريب نيوم

كشفت تقارير صحفية عن تلقي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، عرضاً رسمياً ضخماً من أحد الأندية السعودية.ونقلت صحيفة «Sabah»، التركية فإن المدرب البرتغالي، تلقى عرضاً لقيادة مشروع نادي نيوم، مقابل بمبلغ 35 مليون يورو.

وعلمت الصحيفة التركية أنه من الواضح أن مورينيو قد بات منفتحًا تمامًا على هذا العرض ، ويفكر المدرب البرتغالي، الذي يرى في المشروع تحديًا جديدًا في مسيرته، بشكل جدي في هذا الخيار.زوجح نيوم في أول ظهور له بالتأهل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما توج بكأس دوري يلو لأندية الدرجة الأولى موسم 2024 – 2025، ويسعى ليكون منافسًا قويًا في دوري روشن.

جريدة المدينة