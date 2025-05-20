لابورتا: برشلونة يعاني لتجديد عقد يامال والتعاقد مع هالاند ليس مستحيلاً

اعترف جوان لابورتا رئيس برشلونة بمعاناة النادي الكتالوني من أجل تجديد عقد الموهبة الاستثنائية لامين يامال، بينما لا يستبعد التعاقد مع إيرلينغ هالاند بعدما أقر بفشل صفقة إنياكي ويليامز.

لابورتا قال في مقابلة مع محطة “TV3” عن مستقبل يامال: “يجب أن نعاني دائماً (يضحك)، كل شيء مضبوط لكن ينقص التوقيع، لا يمكنني قول إن المسألة محسومة لأنها لم تُحسم، لكن يمكنني القول إن العمل مستمر، لامين شخص استثنائي، ناضج رغم صغر سنه”.

وأضاف: “يجب أن يحدث التجديد وأن يتوافق مع أهميته بالفريق، يجب أن يحظى بمعاملة خاصة دون النظر إلى عمره، ما يفعله خارق للطبيعة وأعتقد أننا سنحتفظ به لسنوات طويلة، نتمنى التفاهم مع الطرف الآخر وأن تنتهي الأمور على ما يرام”.

يامال وقميص ميسي

وعن إمكانية ارتداء يامال القميص رقم 10 الذي كان يحمله ليونيل ميسي، أجاب لابورتا: “سنناقش هذا الأمر داخلياً، اختار رقم 19 وسنرى ماذا سيختار لاحقاً، يشكل مرجعية للفريق، ما أحبه في لامين أنه موهبة فردية كما يشارك في المنظومة الجماعية، لاعب متطور ويجيد الدفاع”.

وواصل: “برشلونة أفضل مكان ليامال، إنه كتالوني ومشجع لبرشلونة حتى النخاع، مشروع أفضل لاعب في العالم”.

حلم هالاند

وعن حلم التعاقد مع هالاند هداف مانشستر سيتي بعد شائعات سابقة عن انتقاله لبرشلونة، رد لابورتا: “لا يوجد مستحيل في الحياة، لكن لا أعتقد أننا نفكر في ذلك الآن”.

وتابع: “نيكو ويليامز كان مرشحاً للانضمام في الموسم الماضي لكننا اخترنا داني أولمو، في الوقت الحالي توجد أسماء أخرى مرشحة”.

الشرق