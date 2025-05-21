قائمة أعلى أجور لاعبي الدوري الإنجليزي.. شاهد ترتيب محمد صلاح ومرموش

تواجد الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش نجما ليفربول ومانشستر سيتي ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وفقًا لما ذكرته شبكة “lentedesportiva” العالمية.

وقالت الشبكة العالمية عن عمر مرموش، “النجم المصري الذي صعد بريقه هذا الموسم، أثبت جدارته بسرعته وعزيمته، وأسلوبه في تسجيل الأهداف، مما انعكس على ارتفاع راتبه إلى 15 مليون و340 ألف جنيه إسترليني سنويًا”.

وعن محمد صلاح قالت الشبكة العالمية،”|سجل محمد صلاح أهدافًا وحقق إنجازاتٍ عديدة، ويعد من أكثر اللاعبين فعاليةً وتسويقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعكس راتبه مكانته كنجم خارق”.

قائمة الـ 10 الأوائل الأعلى أجراً في انجلترا

1- هالاند (مانشستر سيتي) 525 ألف جنيه استرليني أسبوعياً

2- محمد صلاح (ليفربول): 400 ألف جنيه استرليني

3- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 400 ألف جنيه إسترليني

4- فيرجيل فان دايك (ليفربول): 350 ألف جنيه استرليني

5- كاسيميرو (مانشستر يونايتد): 350 ألف جنيه استرليني

6- جاك جريليتش (مانشستر سيتي) 300 ألف جنيه استرليني

7- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 300 ألف جنيه استرليني

8- بيرناندو سيلفا (مانشستر سيتي): 300 ألف جنيه استرليني

9- عمر مرموش (مانشستر سيتي): 295 ألف جنيه استرليني

10- كاي هافيرتز (أرسنال): 280 ألف جنيه إسترليني

وفي وقت سابق، فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 فى الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، من قبل رابطة كتاب كرة القدم (FWA).

وحصل محمد صلاح على 90% من إجمالي الأصوات من إجمالي المشاركين في اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، متفوقًا على فيرجيل فان دايك الذي حل ثانياً في القائمة، ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثالثة.

ويتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة، كما قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه.

اليوم السابع