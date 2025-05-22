سيرين عبد النور تفاجئ الجميع بتغيير لون شعرها للأشقر البلاتيني – صورة

فاجأت النجمة سيرين عبد النور متابعيها على السوشيال ميديا بتغيير لون شعرها بشكل جذري، وهو ما جعل ملامحها تبدو مختلفة تماماً، وباتت تضج جمالاً وأنوثة.

وشاركت النجمة اللبنانية عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام” صورة ظهرت فيها بشكل مختلف بعد تخلّيها عن لون شعرها البنّي الداكن الذي تعتمده منذ فترة، واستبداله باللون الأشقر البلاتيني مع جذور سوداء بارزة وحاجبين أسودين كثيفين.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع اللوك الجديد والمختلف الذي ظهرت فيه سيرين، ورجّح البعض أن يكون سبب هذا التغيير الجذري في شكلها، مواكبتها لآخر صيحات الموضة بالتزامن مع بدء موسم الصيف والبحر وتسمير البشرة، في حين رأى البعض الآخر أن الشعر قد يكون مستعاراً ليتناسب مع شخصية تحضّرها لعمل فني جديد.

وأرفقت سيرين عبد النور صورتها بعبارة مفادُها: “لا تهدر كلماتك على مَن يستحقون صمتك”، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من محبيها الذين تفاعلوا بكثافة من خلال تعليقاتهم، وتغزّلوا بجمالها في كل حالتها، وأشادوا بالتغيير الجميل الذي اعتمدته وزادها جمالاً وجاذبية.

مجلة لها