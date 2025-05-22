تطوّر جديد في قضية بوسي شلبي واتّهامها بتزوير مستندات زواجها من محمود عبد العزيز

في تطور غير متوقع، أمرت نيابة 6 أكتوبر الكلية أخيراً، بصرف الإعلامية بوسي شلبي من سراياها عقب استجوابها في بلاغ يتّهمها بتقديم وثائق مزوَّرة تتعلق بزواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

بدورها، تجاهلت بوسي الأخبار المتداولة في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكملت عملها بشكل طبيعي، وشاركت متابعيها على “إنستغرام” بمقاطع مصوّرة من حفل النجم اللبناني وائل جسار في مصر.

وأشارت مصادر قانونية الى أن جلسة التحقيق مع بوسي استمرت نحو 3 ساعات، بحضور محاميتها المستشارة هايدي الفضالي، التي انتهت بصدور قرار من النيابة بصرف الإعلامية من السرايا الحكومية، إلى حين الانتهاء من مراجعة المستندات، والاستماع إلى أطراف أخرى ذات صلة بالملف.

وأوضحت المحامية الفضالي ما يحصل في التحقيق، وقالت إن موكّلتها قدمت ردوداً قانونية وافية، مؤكدةً أن النيابة تتعامل مع القضية بحياد، وأن التحقيقات لا تزال في طور جمع المعلومات، داعيةً إلى عدم استباق نتائج التحقيق، أو توجيه الاتهامات خارج الإطار القانوني.

وكان الصراع قد بدأ قبل فترة بعد تقدُّم كريم ومحمد، نجلَي الفنان الراحل، ببلاغ رسمي إلى النيابة، اتّهما فيه الإعلامية المصرية بالتحايل على السجلات الرسمية، من طريق تقديم أوراق تتضمن بيانات غير دقيقة، من بينها بطاقة هوية، وقيد عائلي، وجواز سفر، بغرض إثبات استمرار زواجها من والدهما.

مجلة لها