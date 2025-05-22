حبس المتهمين باستدراج شاب واحتجازه وتهديده بـ«كلب شرس»

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهمين باستدراج شاب واحتجازه وتهديده بكلب شرس بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت بسرعة التحريات حول المتهمين والواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شخصين لقيامهما باستدراج (شقيقها) واحتجازه وتهديده باستخدام كلب ملك أحدهما “لوجود خلافات مالية بينهم”.

التحريات تكشف تفاصيل الاعتداء على شاب في السلام

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطل ، سائق – “لهما معلومات جنائية” – مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (المجنى عليه “مصاب بكدمات متفرقة بالجسم”)، والكلب المستخدم في الواقعة داخل شقة سكنية ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بوابة الأهرام