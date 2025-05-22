سامح حسين كلاكيت تاني مرة مع السيناريست وسام حامد في «عيش حياتك» وظهور لسليمان عيد

في تجربتها السينمائية الثانية بعد فيلم «عيش حياتك»، تتعاون المؤلفة وسام حامد مع الفنان سامح حسين في فيلم «تحت الطلب» إخراج هاني حمدي الذي يتعاون أيضًا مع سامح حسين لثاني مرة أيضًا بعد تقديمهما لفيلم «ساندوتش عيال» الذي حقق نجاحًا لافتًا بعد عرضه على إحدى المنصات.

المؤلفة وسام حامد

من جانبها، أعربت وسام حامد عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع الفنان سامح حسين بطل الفيلم لأن هناك كيمياء مشتركة بينهما بحكم أنهما زوجان وبحكم إعجابها الشديد بموهبة سامح وقدرته على التلون في أكثر من شخصية وإخلاصه في العمل وتقديره لجمهوره.

تعاون جديد بين سامح حسين والسيناريست وسام حامد

وأكدت وسام أن نجاح فيلمها الأول “عيش حياتك” حمسها لتقديم فيلم “تحت الطلب” وهو عمل اجتماعي كوميدي يتناول فلسفة الحياة والموت ويمثلهما شخصيتان مختلفتان في طريقة فهمهما للحياة.

وأشارت وسام إلى أن هذا التناقض في التكوين النفسي للشخصيتين يثري دراما وأحداث الفيلم ويصنع حالة من التواصل الدائم مع أحداثه التي تؤكد في مجملها أن البناء الأسري مهم جدًا لحياة سوية وعلاقات إنسانية واجتماعية صحية.

سليمان عيد وأبطال الفيلم

وسام وجّهت التحية لروح الفنان الراحل سليمان عيد الذي يشارك في بطولة الفيلم وصور جميع مشاهده قبل وفاته، وأوضحت أن العمل يشارك أيضًا في بطولته كل من : نانسي صلاح ، محمد رضوان ، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، إبرام سمير وتظهر أيضا الفنانة ويزو كضيفة شرف في الفيلم الذي ينتجه أحمد السبكي.

بوابة الأهرام