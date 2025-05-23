بيومي فؤاد وشيماء سيف يشاركان في “الطقاقه” بدولة الكويت

يستعد الفنان بيومي فؤاد لعرض مسرحيته الجديدة “ الطقاقة”، بدولة الكويت ، بدء من يوم 5 يونيو المقبل.

مسرحية الطقاقة، من المقرر ان يشارك في بطولتها بجانب الفنان بيومي فؤاد، الفنانة شيماء سيف، وعدد من نجوم الفن في دولة الكويت، حيث تدور احداثه في إطار كوميدي، ومن إخراج خالد الشمري.

ومن ناحية آخري، يستعد الفنان بيومي فؤاد للمشاركة في بطولة مسرحية شمس وقمر، في عيد الاضحي بالمملكة العربية السعودية.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي مشوق، حيث تمزج بين الضحك والإثارة لتقديم تجربة فنية ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة،ومن المتوقع أن يلقى العرض إقبالًا واسعًا، خاصة مع الأداء المتميز لأبطاله الذين يجمعون بين الكوميديا الراقية والتجربة المسرحية القوية.

جدير بالذكر أن “شمس وقمر” من بطولة: منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، ومن إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

صدى البلد