مشهد فيه بوسة .. هيدى كرم ترفض تقديمها مع يوسف الشريف في «آخر الدنيا» – فيديو

روت الفنانة هيدى كرم تفاصيل مشهد جمعها بالفنان يوسف الشريف فى فيلم آخر الدنيا حيث كان عبارة عن قبلة وهو ما رفضته تمامًا.

وقالت هيدى كرم في بودكاست وفيها إيه بقناة story بالعربي: “كلمة جريئة دي مفتوحة، الدور ممكن يبقى جرئ في اللبس أو المشاهد أو الحوار، الناس بتقول عليا إني جريئة لكن أنا مش شايفة كده، والمفروض أكون مخفش من الهجوم أو الفكرة، وفيه فنانات كبار كانوا بيعملوا مشاهد أجرأ مني، زي النجمة هند رستم، أدوراها كلها عظيمة وجريئة وأنا بحبها، وفيه مشاهد جريئة بتكون مكتوبة في الاسكريبت لكن بنتحايل وبنعملها بشكل مرضي للجمهور”.

أضافت هيدى كرم: في فيلم آخر الدنيا كان فيه بوسة مع يوسف الشريف، وأنا مكنتش عايزة أعملها، فقولت للمخرج أمير رمسيس أنا مش هقدر ومش حابة أعمل كده، هو قالي أنا عارف لكن مش هقدر ألغيها عشان مهمة في أحداث الفيلم، فقالي أنا هتصرف، غير تكنيك الكاميرا خلاها تلف، وعملها بطريقة إن وجهي كان في قفاه، فظهر للجمهور إننا هنبوس بعض لكن مفيش تلامس حصل، الموضوع كان محتاج حرفنة مش أكثر”.

من ناحية أخري هنأت الفنانة هيدي كرم، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، الذي يوافق الـ 17 من مايو من كل عام.

وقالت الفنانة هيدي كرم، في عيد ميلاد الزعيم الـ84 عاما، في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري “كل سنة و حضرتك طيب يا زعيم و بخير، يا صاحب السعادة ربنا يخليك لينا يارب”.

وأضافت هيدي كرم: “أنا بحب جدا الزعيم عادل إمام وبحب كل أعماله وهو صاحب السعادة”.

صدى البلد