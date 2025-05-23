إدارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض تضبط 23 ألف حبة “نيرفاكس” بكوستي في عملية نوعية

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض، من ضبط عدد (23,000) حبة مخدرة من نوع “نيرفاكس”، وهي من العقاقير التي يساء إستخدامها ، وذلك عقب عملية رصد دقيقة ومتابعة حثيثة إستمرت لعدة ايأم

وبالعودة لتفاصيل، الضبطية توفرت معلومات للإدارة عن نشاط إجرامي لشبكة تعمل بتهريب المخدرات وبناءا علي ذلك تحرك فرريق ميداني مختص بقيادة ضابط وعقب إستصدار أمر تفتيش قانوني، داهمت القوة الموقع المحدد بدقة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية الحبوب المخدرة. وعلى الفور تم أتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (300) تحت المادة (15/ أ ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية، بالقسم الأوسط بمدينة كوستي.

وقد أكد مدير شرطة مكافحة المخدرات بالولاية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الضبطية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية الشباب من خطر المخدرات، مشددًا على أن الحرب ضد المهربين والشبكات الإجرامية مستمرة حتى تطهير الولاية من هذه المظاهر الخطيرة وتضييق الخناق علي شبكات الإتجار بالمخدرات وتحجيم أنشطتهم الإجرامية .

من جانبه، أشاد مدير شرطة الولاية/ بيقظة رجال مكافحة المخدرات، وحيا فيهم روح الفريق الواحد والحس الأمني العالي، مؤكدًا على أهمية هذه الجهود في حماية النسيج المجتمعي وسلامة الشباب.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة، عقب الإنجاز والإيقاع بأفراد الشبكة زار والي ولاية النيل الأبيض اللواء ركن (م) قمر الدين محمد فضل المولى مقر إدارة مكافحة المخدرات ووقف على تفاصيل الضبطية، مشيرًا إلى أن إنتشار المخدرات يمثل “حربًا من نوع آخر” ينبغي التصدي لها بكل حسم، ومؤكدًا دعمه الكامل لهذه الجهود، حيث قام بتحفيز القوة المنفذة ماديًا ومعنويًا.

وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر الضبطيات في الفترة الأخيرة، وتعكس يقظة الأجهزة الأمنية .

المكتب الصحفي للشرطة