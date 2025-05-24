رومي القحطاني ملكة جمال السعودية بحيلة ذكية ومحتشمة في عرض البيكيني – فيديو

خطفت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني الأنظار بنشرها فيديو من مسابقة عرض أزياء البحر ضمن منافسات ملكات الجمال، بفضل لجوئها إلى حيلة ذكية كي تتجنب الظهور بالبيكيني.

وشاركت رومي عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” فيديو العرض من دون أن توضح تاريخه ومكانه، حيث أطلّت بمايوه بلون الفوشيا، نسّقته مع سروال قصير ضيّق Cycliste باللون الأسود.

ومن المتوقع أن تشارك الحسناء الخليجية في “مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية”، التي تُقام في مدينة تينيريفي الإسبانية خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

ونشرت القحطاني عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” صورتها إلى جانب العَلَم السعودي، وأرفقتها بالتعليق: “أتشرف بالمشاركة كأول امرأة سعودية في “مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية” التي ستُقام في إسبانيا لعام 2025‏”.

ومسابقة ملكة جمال المرأة (MWI) هي مسابقة جمال دولية مرموقة تجذب عارضات أزياء من كل أنحاء العالم، في حدث يحتفي بتنوع المشارِكات ومواهبهن.

وخلال المسابقة، تُتاح للمتسابقات فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من العروض، ولحظات الموضة، والعروض الفنية.

وبالإضافة إلى العروض، يُنظّم العديد من الأنشطة المصاحبة، مثل التصوير، ولحظات النمو والتطور الشخصي، ولقاءات مع خبراء التجميل، وجلسات تجهيز الملابس، وجولات لاستكشاف المعالم الرمزية المحيطة بموقع الفعالية، وغيرها الكثير.

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