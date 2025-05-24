شاكيرا تسقط على مسرح مونتريال الكندي – فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للنجمة العالمية شاكيرا أثناء سقوطها المفاجئ على خشبة المسرح في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين.

ويظهر الفيديو لحظة سقوط النجمة بينما كانت تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت على الأرض، ولكنها تداركت الموقف بثقة نادرة، ونهضت مبتسمة وسط تصفيق الجمهور.

وتحول المقطع المصور إلى “ترند” عالمي، وأبدى المتابعون إعجابهم بأداء النجمة ومهاراتها في التعامل مع المواقف غير المتوقعة، بينما اعتبر آخرون أن السقطة ربما كانت مقصودة ضمن استعراضها المعروف بالمفاجآت.

¡Tremendo susto! Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto 😱 pic.twitter.com/UpkmuxCHcS — Adri Toval (@TovalAdriana) May 21, 2025

وكالة سبوتنيك