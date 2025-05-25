كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ – صور

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، ولكن ليس فقط بجمالها وأناقتها المعتادة، بل أيضًا في تعديل تصميم فستانها الأصلي، لتظهر بإطلالة راقية متناسقة مع ذوقها.

الفستان من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة، وجاء في النموذج الأصلي بلمسة جريئة، حيث يحتوي على شق عالٍ جدًا يصل للفخذ، مع كتف مكشوف بالكامل وانسيابية مفرطة في القماش الشفاف، لكن ياسمين قررت إجراء تعديلات واضحة على التصميم ليكون أكثر احتشامًا وأناقة، فاختارت أن تُغلق الشق الجانبي، وتُعدّل القصة لتُناسب حضور مهرجان عالمي بمستوى «كان»، دون أن تفقد الفستان جماله أو فخامته.

وقامت بتعديل موضع القماش المنسدل على الكتف ليغطي جزءًا من الذراع، مما أضفى على الإطلالة مزيدًا من التوازن والنعومة.

المصري اليوم