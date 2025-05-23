إسلام مبارك تنضم لأبطال فيلم «بنات فاتن» لـ يسرا

انضمت الفنانة السودانية إسلام مبارك إلى فريق عمل فيلم «بنات فاتن»، في أول تعاون لها مع الفنانة يسرا، ضمن خطوة فنية جديدة تواصل بها مسيرتها الصاعدة في السينما العربية.

ويُعد «بنات فاتن» أحدث أعمال يسرا، ويشاركها في البطولة كل من باسم سمرة، هدى المفتي، مصطفى شحاتة، والفيلم من إخراج محمد نادر الذي يتولى أيضًا كتابة السيناريو بالمشاركة مع أمينة مصطفى. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تصويره حاليًا.

وتجسد إسلام في الفيلم شخصية امرأة نوبية، وتأتي مشاركتها في الفيلم بعد تتويجها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام 2025 عن أدائها في فيلم «سيرة أهل الضي» للمخرج كريم الشناوي، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

وكانت إسلام مبارك قد لفتت الأنظار خلال موسم رمضان الماضي من خلال ظهورها في الحلقات الأولى من مسلسل «أشغال شقة 2» بطولة هشام ماجد، أحمد عبدالوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد على، مصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج خالد دياب.

المصري اليوم