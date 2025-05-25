ولاية سنار: المساحة المستهدفة للموسم الزراعي الصيفي (4.5) مليون فدان

أعلن المهندس موسى أحمد إدريس، مدير القطاع المطري بولاية سنار، أن المساحة الكلية المستهدفة بالزراعة في القطاع المطري بولاية سنار خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي بلغت 4 مليون و500 ألف فدان.

وطالب إدريس المزارعين بأهمية استخدام الحزم التقنية، مؤكداً أن وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار رفعت شعار “موسم التحدي”.

وأشار إدريس إلى أن الولاية استهدفت استزراع مساحة 450 ألف فدان من تلك المساحة للجمعيات التعاونية الزراعية، مطالباً بتكوين الجمعيات التعاونية الزراعية لزراعة كل المحاصيل من حبوب ومحاصيل نقدية من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد إدريس أن كافة الإدارات في الوزارة والمحليات مستعدة لتقديم الإرشاد الزراعي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، مشيراً إلى أهمية التوسع الرأسي من خلال التحضير المبكر للأرض واستخدام التقاوي المحسنة واستخدام الأسمدة والمبيدات حسب توجيهات خبراء الإرشاد الزراعي لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج.