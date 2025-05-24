وزيرة الصناعة تشارك في منتدى قطر الاقتصادي الخامس وتعقد عدد من اللقاءات المهمة

شاركت الأستاذة محاسن علي يعقوب، وزير الصناعة في أعمال منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الخامسة، والذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 20-22 مايو 2025، بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار وخبراء الاقتصاد والشركات من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دولة قطر، والانفتاح على المبادرات الإقليمية والدولية التي تساهم في دعم جهود السودان لإعادة الإعمار وخاصةً إعمار القطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه البلاد جراء الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها الحرب.

وقد شاركت السيدة الوزير في أعمال المنتدي، كما تم عقد عدد من اللقاءات المهمة على هامش المنتدى، أبرزها لقاء سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات القطرية في القطاع الصناعي السوداني، خصوصاً في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية.

كما التقت الوزيرة بسعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، حيث تناول اللقاء إمكانات التعاون لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السودان. وقد أبدى السيد السليطي استعداد الصندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة من شأنها أن تساهم في خلق فرص العمل للشباب والنساء، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في السودان.