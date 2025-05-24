فعالية “جوازك إلى العالم” تحتفي بالثقافة السودانية في جدة

احتفت فعالية “جوازك إلى العالم” التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، والمقامة في مدينة جدة، بثقافة جمهورية السودان، عبر مجموعة من التجارب الثقافية والأنشطة التفاعلية التي أسهمت في تعزيز مفاهيم التواصل الحضاري.ويخوض زوّار الفعالية التي تستمر حتى الرابع والعشرين من مايو الجاري، تجربة ثقافية متكاملة تعكس تنوّع المجتمع السوداني، من خلال عروض حية للفنون الشعبية، ورقصات تقليدية، وورش تفاعلية تُبرز العادات والتقاليد والمظاهر الاحتفالية المتوارثة، إلى جانب أنشطة ترفيهية تتيح استكشاف العمق الحضاري للسودان في أجواء ترفيهية نابضة بالحياة.

وضمت الفعالية ركن المأكولات الذي يقدم مجموعة من الأطباق السودانية الأصيلة، والحلويات والمشروبات التقليدية التي تعكس كرم الضيافة السودانية, ويتاح للزوار ارتداء الأزياء السودانية التقليدية، والتعرّف على رمزية الألوان والزخارف التي تميز كل منطقة.ويأتي تنظيم الفعالية في إطار جهود الهيئة العامة للترفيه الرامية إلى إبراز التنوع الثقافي للجاليات المقيمة في المملكة، وتعزيز قيم التعايش والانفتاح، من خلال تجارب ثقافية وتفاعلية تُثري الحراك الترفيهي في بيئة جامعة لمختلف الثقافات.يُذكر أن فعالية “جوازك إلى العالم” كانت قد انطلقت في مدينة جدة بمحطات ثقافية متنوعة، استُهلت بالثقافة الفلبينية، ثم البنغلاديشية، وتُختتم هذا الأسبوع بمحطة سودانية متميزة، شهدت تفاعلاً واسعًا من الزوار والعائلات من مختلف الجنسيات, وكانت النسخة السابقة قد أُقيمت في مدينة الخبر، وحققت نجاحًا لافتًا.

جريدة المدينة