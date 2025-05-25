تصميم مختلف .. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث صورها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة جذابة.

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه فستان كاجوال لافت باللون الكحلي، وجاء الفستان بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكش جمالها.

صدى البلد