محمد رمضان يشوق جمهوره بمسلسل جديد لموسم رمضان القادم

بعد غياب موسمين عن دراما رمضان، أعلن الفنان محمد رمضان عودته للموسم الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد، ولم يكشف عن تفاصيل العمل حتى الآن.

وشارك رمضان جمهوره صورة له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، ظهر فيها بجوار مجموعة من سياراته الفارهة، وكتب معلقًا: “بمشيئة الله.. مسلسل رمضان 2026، حابين يكون على قناة إيه؟»، في إشارة منه للتفاعل مع جمهوره بشأن عرض العمل المنتظر.

يُذكر أن آخر ظهور درامي لمحمد رمضان في موسم رمضان كان من خلال مسلسل “جعفر العمدة” الذي عُرض في 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

ويواصل محمد رمضان تصوير أحدث أفلامه “أسد”، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، ورزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد داش، على قاسم، من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب.

صدى البلد