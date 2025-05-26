“ريستارت يقترب”.. نيللي كريم تشارك تامر حسني الغناء والرقص بحفله بالتجمع الخامس

فاجأت الفنانة نيللي كريم، الحاضرين لحفل الفنان تامر حسني بالتجمع الخامس، بالظهور معه علي المسرح، وقدمت معه أستعراض علي أغنية يا بنت الايه كما شاركته الغناء.

وليست هذه هى المرة الاولي التى تقوم الفنانة نيللي كريم، بالظهور والغناء معه الاغنية ذاتها، حيث سبقت ان قدمًا معًا الاغنية فى أحدي الاحتفالات الفنية بالمملكة العربية السعودية.

ومن ناحية اخري يعرض للفنان تامر حسني، فى عيد الاضحي، فيلم “ ريستارت”.

تفاصيل فيلم “ريستارت”

فيلم “ريستارت” من بطولة تامر حسني،هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول عالم البلوجرز والسعي وراء الشهرة والتريند،إذ تجسد هنا الزاهد دور فتاة توقع عقدًا مع شخصية تبدو وكأنها زعيم عصابة، مقابل تصوير فيديوهات لصالحه على تطبيق “تيك توك”، وسط أجواء مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة.

صدى البلد