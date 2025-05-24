الإنقاذ صعنت من بعض حثالة الشعب السوداني معارضة ومناضلين

تابعت جزءا من حلقة الصحفي منعم سليمان مع برنامج عرب كاست، ومنعم اشتهر بالكذب خلال الفترة الإنتقالية أكثر مما اشتهر بصلعته، فإذا سألت عن منعم سليمان قد تجد شخصا يقول لك نعم أعرفه “منعم بواخر”. ولكن إذا قلت له هل هو أصلع ورأسه أكبر من الطبيعي؟ فقد يقول لك لا أعرف، ولكنه منعم الكذاب أو منعم بيجو.

منعم الكذاب حول ثورة ديسمبر كلها إلى بطولة خاصة بحميدتي وعبدالرحيم. الشيء الوحيد الذي لم يجرؤ عليه هو القول بأن اعتصام القيادة لم يكن أمام القيادة العامة للجيش وإنما كان أمام قيادة الدعم السريع حيث ذهب الشعب إلى حميدتي لكي يخلصه من الكيزان ومن جيش الكيزان. ربما ترك هذه الحقيقة للكتاب الذي قال إنه يعمل عليه للتاريخ لثورة ديسمبر.

أكبر مشكلة تسببت فيها الإنقاذ هي أنها صعنت من بعض حثالة الشعب السوداني معارضة ومناضلين. هذه الحثالة أخذها العدو الخارجي ووظفها لضرب السودان. ولكن، الحمد لله، كانت ثورة ديسمبر بمثابة اللقاح المضاد للخونة، جرعة غير قاتلة من الفيروس أصابتنا بأعراض حادة، ولكنها ستحمينا في المستقبل.

حليم عباس