لقاء سويدان: حياة أحمد السقا ومها الصغير ملكهما ومحدش ليه حق التدخل

علقت الفنانة لقاء سويدان على أزمة انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير في برنامج لقاء ع الهوا التي تقدمه على قناة الشمس قائلة : أحمد السقا نجم كبير وممثل رائع وله شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي بالإضافة أنه ابن بلد وجدع والكل عارف بذلك، كذلك مها الصغير ابنة أشهر كوافير الراحل محمد الصغير تتمتع بأخلاق جيدة، وعاشوا مع بعض 26 سنة وأنجبوا 3 أولاد ذي تربية عالية .

وأضافت لا أعلم الناس عايزة تعرف سبب انفصالهم عن بعض ليه، وناس يتكلموا عن لسان السقا، والسقا اللي يعرفه أنه لا يستطيع الحديث والتدخل في خصوصية أى شخص يتعامل معه، والجمهور ليس له الحق في الدخول في حياته الشخصية ولكن يتدخل في أعماله فقط خصوصا أنه نجم كبير أكن له كل الاحترام والتقدير وكذلك مها الصغير .

وأكدت لقاء سويدان علاقتنا بالفنان أحمد السقا لابد أن تكون محددة وحياته الشخصية ملكه لوحده وليس ملك الجمهور، وأتمنى أن ربنا يعوضهم كل خير، وسواء هو على خطأ أو صواب لايخصنا .

وقالت لقاء السقا ومها لديهم 3 شباب وبكتابة التعليقات السخيفة على منصات السوشيال ميديا تؤدى إلى أذيتهم، وحرام علينا نجرحهم .

وأشارت الفنانين والرياضين والسياسيين تعتبر شخصيات عامة وليس من حقنا التدخل في خصوصياتهم، وليس له داعى أن الجمهور يكتب كلام مش لطيف، وأتمنى أن نضع الطاقة في تربية أولادنا والتركيز على أشياء أخرى تخصنا .

بوابة روز اليوسف