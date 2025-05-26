منى زكي تفاجئ الجمهور بملامح مختلفة – شاهد الصورة

نشرت النجمة منى زكي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة لها فاجأت بها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير جذري في ملامحها، حيث ظهرت في الصورة من داخل صالون تجميل بشعر قصير، وعلقت قائلة: “أخيرًا قصيته”.

وظهرت منى وهي ترتدي روب التصفيف الأسود، واعتمدت قصة شعر “بوب” قصيرة تبرز ملامح وجهها وتضفي عليها لمسة من الجرأة والأنوثة، وحرصت على توثيق اللحظة بصورة سيلفي أمام المرآة.

من المعروف أن منى زكي تحرص دائمًا على مشاركة لحظاتها اليومية والتغييرات الشخصية مع جمهورها، ويأتي هذا التغيير في اللوك بعد فترة من الظهور بإطلالة الشعر الطويل المعتادة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيها الذين أشادوا بجمالها وجرأتها في التجديد.

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلمها الجديد “الست” الذي تجسد فيه السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، ويشاركها في البطولة عدد كبير من النجوم منهم نيللي كريم، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد حلمي، وغيرهم الكثير من النجوم ضيوف الشرف.

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