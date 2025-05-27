الذهب يتراجع بعد تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي

تراجعت أسعار الذهب بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى (9 يوليو)، مانحًا فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) إلى (3339.13) دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة (0.8%) إلى (3337.40) دولارًا للأوقية. وذلك الاثنين.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من (2%) يوم الجمعة، مدعومة بمخاوف المستثمرين بعد تهديدات بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية.أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة (0.3%) إلى (33.36) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة (0.1%) إلى (1095.90) دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة (0.8%) إلى (1000.83) دولار للأوقية.

جريدة المدينة