على أنغام «اليوم الحلو دا».. رقص تامر حسني وأحمد سعد في العرض الخاص لفيلم ريستارت

حرص الفنان أحمد سعد، على دعم صديقه تامر حسني ، وحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» الذي احتفل تامر به الاحد في إحدى السينمات.

ووقف أحمد سعد بجوار تامر حسني، ومعهما الفنانة إلهام شاهين التي هنأت تامر بالفيلم وتمنت أن يحقق يه نجاحًا كبيرًا، وشكرها تامر على حضورها.

ورحب تامر بصديقه أحمد سعد، من خلال أغنية «اليوم الحلو دا» التي سمعها الحضور في «دي چي»، والتقط تامر الصور مع سعد، ورقص الثنائي على أغنية سعد في مشهد طريف نال به إعجاب الجمهور.

وحرص عدد كبير من أصدقاء تامر حسني على حضور العرض الخاص، ومشاركة الفنان سعادته بالعمل، وبينهم مصطفى حجاج، الكابو حميد الشاعري، إسلام جمال، عمر الشناوي.

ومن اللقطات الطريفة التي شهدها اليوم كان دخول تامر حسني، وفريق العمل في «تمناية» حمراء يقودها الفنان محمد ثروت، وكان في المقاعد الخلفية باسم سمرة، عصام السقا، الفنان الشاب ميكا، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

المصري اليوم