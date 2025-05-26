غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم «ريستارت» يثير التساؤلات.. ما السبب؟

أثار غياب الفنانة هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلمها الجديد «ريستارت» حالة من الجدل بين الجمهور، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العمل يعد التعاون الثالث لها مع النجم تامر حسني بعد نجاحات سابقة جمعت بينهما.

وجاء غياب هنا عن الحدث الفني المنتظر بسبب انشغالها حاليًا بعرض مسرحية «الباشا» ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث تشارك في بطولتها بجانب نخبة من نجوم المسرح.

يُذكر أن فيلم «ريستارت» يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومنهم: تامر حسنى، هنا الواهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج ساره وفيق.

المصري اليوم