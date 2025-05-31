صورة للفنان المصري عادل إمام على سرير المستشفى تتصدر مواقع التواصل .. ما القصة؟

تصدر الممثل المصري الشهير عادل إمام (84 عاماً) مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة له على فراش المرض.

ويظهر الممثل الشهير على ما يبدو وهو طريح الفراش داخل مستشفى، مصحوبة بتعليق يزعم وفاته بعد صراع مع المرض، ما أثار حالة من البلبلة والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن صحة الخبر، بحسب موقع “القاهرة 24”.

وذكر الموقع أن الصورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية على الإطلاق، ولا تمت للواقع بأي صلة.

ونقل عن أحد أقاربه أن الممثل المعروف بـ “الزعيم” بصحة جيدة، ولا يتواجد في أي مستشفى، ولا يعاني من أي أزمات صحية تستدعي القلق، مضيفا أن النجم الكبير يعيش حاليا حياة هادئة في منزله.

وقال المصدر: كل ما يتم تداوله عن مرض أو وفاة الفنان عادل إمام غير صحيح على الإطلاق، والزج باسمه في شائعات متكررة أمر غير مقبول.

هذه الشائعة ليست الأولى من نوعها، فقد تعرض الزعيم خلال السنوات الماضية للعديد من الأخبار الكاذبة عن وفاته، كان آخرها في منتصف العام الماضي، وأثبتت الأيام عدم صحتها.

عادل إمام، الذي احتفل هذا العام ببلوغه 84 عاما، لا يزال يعد من أبرز رموز الفن المصري والعربي، ويحتفظ بمكانته الخاصة لدى الجمهور بمختلف فئاته، بفضل مسيرة فنية ممتدة أثرت في أجيال متتالية.

الشرق القطرية