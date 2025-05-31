ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج، قائلة إن يوم نجاحه هو أسعد أيام حياتها، وأنها فخورة به.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها على إنستجرام فيديو وصور رفقة نجلها وعلقت قائلة: «إمبارح كان من أسعد أيام حياتي، شُفت فرحتي كلها في لحظة نجاح ابني خالد في مشروع التخرج.. ألف مبروك حبيبي، من قلبي فخورة بك يا أغلى الناس».

يذكر أنه تم تكريم النجمة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والتى عبرت عن سعادتها البالغة بالدورة الخامسة للمهرجان، مؤكده أن الفعاليات فرصة عظيمه لانتشار الثقافة السينمائية الفرنكوفونية في مصر، معربة على سعادتها باختيارها للتكريم فى دورة تجمعها مع الكاتب الكبير محمد سلماوى.

ونال الحفل إشادة من الحضور بسبب الموسيقار فاروق سلامة، والموسيقار مجدي الحسيني، الذين حضرا على المسرح بعد غياب طويل عن الساحة الفنية ليعزفا مقطوعات أم كلثوم احتفاءً بمرور خمسين عامًا على رحيل «كوكب الشرق» أم كلثوم، ليتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير خاصة وأنهما قدما دويتو ناجح على المسرح أعاد للأذهان حفلات الست الرائعة.

المصري اليوم