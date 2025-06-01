روبي تشعل المسرح برقصها بفستان أسود لامع يفيض أنوثة

أحيت الفنانة المصرية روبي حفلاً غنائياً مميزاً في الأردن، وخطفت الأنظار بإطلالة لافتة حملت توقيع الجرأة والأناقة في آنٍ واحد، حيث اختارت فستاناً أسود مصنوعاً من الترتر اللامع، فبدت كالنجمات العالميات على المسرح.

فستان أسود سترابلس مشغول بالترتر اللامع

تألقت روبي بفستان أسود لامع بالكامل من الترتر، تميّز بتصميم سترابلس مكشوف الأكتاف، ومحدّد من الأعلى بقصة مرتفعة قليلاً من الجانبين، ما أضاف لمسة جريئة وعصرية إلى الإطلالة.

وجاء الفستان طويلاً وضيّقاً ينسدل على الجسم بانسيابية أنثوية، مع الحفاظ على طابع الفخامة والرقي من خلال الخامة البرّاقة التي عكست الأضواء بشكل جذاب أثناء أدائها على المسرح.

ما ميّز هذه الإطلالة هو الإكسسوار العريض الذي لُفّ حول عنق روبي، والمصنوع من نفس خامة الفستان اللامعة، ما منح اللوك لمسة تنسيقية مدروسة وأنيقة.

هذا التفصيل غير التقليدي أضاف بعداً عصرياً للمظهر، وجعل الإطلالة أكثر تميزاً وجرأة.

من الناحية الجمالية، اختارت روبي مكياجاً برونزياً مشرقاً أبرز ملامح وجهها بلمسة دافئة تناسقت مع لون الفستان ولمعانه.

اعتمدت آيلاينر أسود وعيوناً بأسلوب دخاني لإضفاء نظرات قوية وجذابة، مع لمسة برّاقة عند الزاوية الداخلية للعين.

أما شعرها، فصفّفته بأسلوب ويفي مع نفشة عالية عند مقدمة الرأس، ما منحها إطلالة مستوحاة من نجمات الديسكو بإحساس عصري ومتجدد.

روبي… نجمة المسرح برقص يسرق الأضواء

بهذه الإطلالة اللافتة، أثبتت روبي من جديد قدرتها على الجمع بين الأنوثة، والجرأة، والحضور المسرحي القوي، فكانت بحق نجمة الحفل وأيقونة ليلية من التألق والتميز في سماء الأردن، حيث قدمت خلال الحفل باقة متميزة من أغنياتها الجديدة والقديمة، من أبرزها: “ليه بيداري، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مرة”.

مجلة لها