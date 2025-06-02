لجنة الإنتخابات بإتحاد الكرة تباشر عملها في عمومية الإتحاد الإنتخابية

باشرت لجنة الإنتخابات بالإتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة اللواء شرطة دكتور آدم إبراهيم إجراءات الجمعية العمومية الإنتخابية للإتحاد السوداني لكرة القدم المنعقدة في الأول من يوليو 2025م بمدينة كريمة .