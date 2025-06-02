رياضية
لجنة الإنتخابات بإتحاد الكرة تباشر عملها في عمومية الإتحاد الإنتخابية
باشرت لجنة الإنتخابات بالإتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة اللواء شرطة دكتور آدم إبراهيم إجراءات الجمعية العمومية الإنتخابية للإتحاد السوداني لكرة القدم المنعقدة في الأول من يوليو 2025م بمدينة كريمة .
وجاءت الخطوة تنفيذا لقرار مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم في إجتماعه رقم (15) بتأريخ 29 مايو 2025م ببورتسودان والذي حدد موعد الجمعية وطلب من الأمانة العامة مخاطبة اللجان المستقلة والهيئات الإنتخابية للشروع في إجراءات الجمعية وفقا للنظام الأساسي ولائحة الإنتخابات .
وستقوم لجنة الإنتخابات بإصدار جدول إجراءات الجمعية الإنتخابية السبت 31 مايو 2025م بلوحة الإعلانات بإتحادي كريمة وبورتسودان ومنصات الإتحاد الإعلامية ووسائل الإعلام.
سونا