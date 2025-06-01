ماكرون يهنئ “باريس سان جيرمان” بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فريق “باريس سان جيرمان” بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على نظيره الإيطالي “إنتر ميلان”، مساء السبت على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية بنتيجة ساحقة 5-0.

وقال ماكرون في منشور على منصة “إكس” “أبطال.. يوم مجيد لباريس سان جيرمان! كلنا فخورون بكم”.

واضاف ماكرون “باريس، عاصمة أوروبا الليلة”.

هذا ونجح باريس سان جيرمان مساء السبت في تحقيق المجد القاري الذي سعى إليه طويلا بعد فوزه في نهائي دوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان 5-0 على ملعب ميونيخ أرينا.

وكالة أنباء الشرق الأوسط