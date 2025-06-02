بسمة بوسيل تطالب جمهورها بالدعاء لنجلها آدم بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تعرض نجلها ادم تامر حسني لوعكة صحية مفاجأة مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وشاركت بسمة بوسيل صورة لأدم تامر حسني عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري وظهر ادم وهو راقدا على سرير احدي المستشفيات .

وأثار الفنان تامر حسني الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهوره في الفيديو الدعائي لحفله الأخير، وهو يحمل وشمًا يظهر أول حرف من اسم طليقته بسمة بوسيل، مما أعاد التساؤلات حول احتمال عودتهما مجددًا.

وفي تصريحات لبرنامج ET بالعربي خلال العرض الخاص لفيلم ريستارت، علّق تامر على تلك الأنباء قائلًا: “لا، ما رجعناش، بس دي حروف عيلتي… يعني عيلتي دي مفيش أقرب.. فكرة التاتو كانت اقتراحًا من مخرج الإعلان حتى يتماشى مع طابع الكاركترات التي تؤدي موسيقى الروك.

ورغم نفيه عودته لبسمة بوسيل، أكد تامر احترامه ومحبته لها، قائلًا:

“بسمة دي بنتي الكبيرة، ومهما حصل، ومهما الناس لعبوا في دماغها، هي بنتي، ولا يمكن أقسى عليها… هي في دمي”.

وأضاف بهدوء: “أموت نفسي ولا أزعلها.. والله العظيم بتكلم من قلبي، ربنا يخليها، وعاملة مجهود كبير جداً مع الأولاد، وإن شاء الله ربنا يوفقها بكل خطوة بتعملها.

صدى البلد