كله كذب.. أشرف زكي ينفي تعرض عادل إمام لوعكة صحية

نفى الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- ما تردد من شائعات مؤخرا حول تعرض الزعيم عادل إمام، لوعكة صحية.

وقال أشرف زكي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن الزعيم عادل إمام، بصحة جيدة ويتواجد وسط أسرته وعائلته، وكل ما يتردد حول تعرضه لوعكة صحية، عار من الصحة.

كانت حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان عادل إمام؛ بعد تداول صورة نسبت له بشكل واسع على السوشيال ميديا.

وفي الصورة المنسوبة لـ عادل إمام، ظهر وهو على سرير بالمستشفى، لكن بالبحث، تبين أن الصورة ليست حقيقية، ومُخلَّقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكان أول نشر لها على السوشيال ميديا في العام الماضي 2024.

وتسببت الصورة المفبركة، في قلق جمهور الزعيم عادل إمام، على الرغم من نفي أسرته مرارًا وتكرارًا شائعات مرضه.

صدى البلد