مشروعات عملاقة.. أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، والتي تتصدر مشهد الصناعة التعدينية الإقليمية، وتعد روافد استراتيجية تدعم الأمن الصناعي.

وأشار التقرير الجديد إلى أن هذه المناجم تمتلك احتياطيات ضخمة تتجاوز 7 مليارات طن، ما يجعلها محركًا أساسيًا للنمو الصناعي وتطوير البنى التحتية.

وبحسب تقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تتوزّع هذه المناجم الكبرى بين الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والسعودية، وتشترك جميعها في امتلاك موارد معدنية هائلة، إلا أنها تختلف من ناحية درجة التطوير، ومدى الاستغلال، ونوعية الخام، فضلًا عن التحديات التقنية والجغرافية التي تواجه كل منها.

واستعرض التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة، أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، وهي كالآتي:

1- منجم غار جبيلات

يتصدّر منجم غار جبيلات في الجزائر قائمة أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، باحتياطي يقدر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، بينها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر.

ورغم أن اكتشافه يعود إلى عام 1952، فإن استغلاله الفعلي بدأ في عام 2022، ضمن شراكة جزائرية صينية تقودها الشركة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” وائتلاف “سي إم إتش”.

2- منجم وادي الشاطئ

يقع جنوب غربي ليبيا، ويصنف بين أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، إذ يضم احتياطيًا يقدر بنحو 1.6 مليار طن من خام الحديد.

3- منجم أتوماي

يعد منجم أتوماي في شمال موريتانيا مشروعًا واعدًا ضمن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، إذ يتجاوز احتياطيه 500 مليون طن، مع إمكان رفعه إلى مليار طن.

ويطوّر المشروع من قبل شركة “تكامل” التي تأسّست بموجب شراكة بين الشركة السعودية للحديد “حديد” والشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.

4- منجم الجديدة

يقع منجم الجديدة الذي يعد أحد أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، في قلب الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية، وينتج المنجم نحو 3.3 مليون طن سنويًا، ويحتوي على احتياطي إستراتيجي يقدر بـ134 مليون طن، بنسبة حديد تصل إلى 54.76%.

ويشكل المنجم مصدرًا رئيسًا لخامات الحديد المستعملة في مجمع الحديد والصلب بحلوان منذ أواخر الستينيات، بعد توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي لتطوير الإنتاج الصناعي.

5- منجم وادي الصواوين

يمثل منجم وادي الصواوين في منطقة تبوك في السعودية ركيزة أساسية ضمن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي. ويقع منجم وادي الصواوين على بعد 120 كيلومترًا جنوب غربي مدينة تبوك، و45 كيلومترًا شمال شرقي محافظة ضباء، وتقدر مساحته الإجمالية بنحو 57.3 كيلومترًا مربعًا.

ويتميّز بقربه من ميناء ضبا، إذ لا تتجاوز المسافة بين المنجم والميناء 25 كيلومترًا، مما يسهل عملية نقل الحديد عند الرغبة في التصدير أو النقل إلى المصانع، وقد حازت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” على حق الامتياز لاستغلال هذا المنجم.

ويشكل الحديد، الذي تعتمد عليه الصناعات الثقيلة والتشييد، عنصرًا محوريًا في خطط التنمية الاقتصادية، لا سيما في ظل التوجّه نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية من أجل استشراف مستقبل التعدين الإقليمي.

وينتظر أن تقدم مشروعات تطوير أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي دورًا محوريًا في تحولات الاقتصاد الإقليمي، لا سيما مع التوجهات الواسعة لتعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وكالة سبوتنيك