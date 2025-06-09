حذرت أسرة عبد الحليم حافظ، إدارة مهرجان «موازين» من إقامة حفل “هولوجرام” يتضمن أعمال العندليب الراحل دون علمهم.

بيان تحذيري من أسرة عبد الحليم حافظ لمهرجان موازين

وفي هذا الصدد، أصدر محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، بيانًا توضيحيًا عبر صفحته بموقع الفيسبوك: “وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان “موازين” توحي، من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية “الهولوجرام” يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ.

وأضاف البيان : وحرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان “موازين” أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.

كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصريًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسميًا، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة

وقال إن عائلة عبد الحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين.

وأضاف نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني..عائلة الفنان عبد الحليم حافظ”.

بوابة الأهرام