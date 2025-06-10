5 دول عربية تمتلك احتياطيات استراتيجية من اليورانيوم

تمتلك 5 دول عربية احتياطيات كبيرة من اليورانيوم رغم أنها لا تصنف ضمن كبار منتجي هذا المعدن، الذي تعتمد عليه مفاعلات الطاقة النووية.

وبفضل التنوع الجغرافي الكبير لهذه الاحتياطيات، فإن 5 منها توجد في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بما يمنح المنطقة فرصا واعدة لتطوير برامج طاقة نووية سلمية وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في مجال الكهرباء حسبما ذكر تقرير لمنصة “الطاقة” المتخصصة، اليوم الأحد.

منجم تيريس

يقع شمال شرقي موريتانيا وتطوره شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الجانب الموريتاني.

تبلغ احتياطياته المؤكدة أكثر من 41 ألف طن، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج في أواخر 2026 باستخدام تقنيات تعدين سطحي متقدمة دون تفجير، ما يجعل موريتانيا منافسا جديدا في سوق الطاقة النووية.

مناجم السواقة

تضم واحدة من أغنى احتياطيات اليورانيوم بالمنطقة بنحو 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، وتقع جنوب العاصمة الأردنية عمان، وتطوّرها شركة تعدين اليورانيوم الأردنية.

ويعد المشروع محورا رئيسا لتأمين الوقود النووي مستقبلا ضمن البرنامج السلمي الأردني.

منطقة الهقار

تحتضن المنطقة نحو 29 ألف طن من اليورانيوم المكتشف في الهقار وهضبة طاسيلي الجزائرية، ورغم تجميد الاستغلال منذ 2012، فإن الجزائر تبقى مرشحة بارزة لإطلاق برنامج نووي سلمي في حال توفرت الظروف التنظيمية والاقتصادية المناسبة.

مناجم السعودية

تقدر احتياطيات المملكة من اليورانيوم ما بين 60 و90 ألف طن موزعة في مناطق مختلفة، منها جبل صائد وجبل قرية.

وتطمح السعودية إلى تطوير دورة متكاملة للوقود النووي وبناء مفاعلين خلال العقد المقبل، ضمن خطة لتحقيق 17 غيغاواط من الكهرباء النووية بحلول 2040.

مناجم مصر

تمتلك مصر احتياطيات تقدر بأكثر من 50 ألف طن في البحر الأحمر وسيناء، إضافة إلى احتياطيات في الرمال السوداء.

وتعمل مصر على تطوير مصنع للوقود النووي وتشييد محطة الضبعة بالشراكة مع روسيا، ما يعزز مكانتها كمركز نووي إقليمي في المستقبل.

وتأتي أهمية هذه الموارد في ظل تنامي التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، حيث يشكل اليورانيوم عنصرا أساسيا في المرحلة المقبلة الخاصة بمصادر الطاقة في العالم.

وكالة سبوتنيك