اقتصاد وأعمال

المعادن تكشف عن المبادئ الأساسية لتعزيز الاستدامة في التعدين

2025/06/10
وزارة المعادن
كشفت وكيلة وزارة المعادن الدكتورة/ هند الصديق عن المبادئ الأساسية لتعزيز الاستدامة في مجال التعدين والتي تشمل تحسين الممارسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية .
.وقالت الوكيلة في منشورات أعدتها للخصوص تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن المبادئ تهدف للاستغلال الأمثل للموارد المعدنية والمحافظة علي البيئة وسلامة المجتمعات وحفظ حق ونصيب الأجيال القادمة..
وأشارت إلى هنالك عدة طرق يتحقق بها التعدين المستدام وتجعله حليفاً للبيئة والمجتمع من ضمنها استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتحسين عمليات الاستخراج.
سونا

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