“ترشحت فقط قائمة معتصم جعفر”.. لجنة الانتخابات لعمومية إتحاد الكرة تقفل باب الترشيحات

تم اليوم قفل باب الترشح للجمعية العمومية الإنتخابية للإتحاد السوداني لكرة القدم دورة 2025م _2029م حسب الجدول الصادر من لجنة الانتخابات برئاسة اللواء شرطة حقوقي دكتور آدم إبراهيم محمد الحاج .

وقال رئيس اللجنة اللواء شرطة حقوقي دكتور آدم إبراهيم أنه تم قفل باب الترشح وفقا للجدول الصادر من قبل اللجنة وترشحت فقط قائمة واحدة وستتواصل الإجراءات حسب الجدول الصادر حتي موعد قيام الجمعية العمومية الإنتخابية في الأول من يوليو 2025م بكريمة.

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