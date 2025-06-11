“ملحمة”.. تدشين حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا ب5 محليات بالخرطوم

دشنت وزارة الصحة وحكومة ولاية الخرطوم، بمستشفى ام درمان التعليمي، حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا، مستهدفة 2،611،040 مواطنا من عمر عام واحد فما فوق موزعين على 12 وحدة إدارية في 5 محليات (ام درمان، كرري، شرق النيل، امبدة، وجبل أولياء) .

وقال الوالي احمد عثمان حمزة خلال التدشين ، إن الولاية شهدت ملحمة لدحر الوبائيات عقب دحر المليشيا، مما اسهم في انحسار المرض، بتسجيل ادنى معدل للإصابة بالكوليرا وصفرية حالات الوفاة ومعدل عالي من التعافي،مشدداً على عدم التراخي والمكافحة المستمرة للاوبئة.

واشاد الوالي، بالدعم والإمداد من الأدوية المقدم من وزارة الصحة ، شاكرا د. هيثم محمد إبراهيم على وقفته مع الولاية خاصة خلال الشهر الماضي عقب انتشار الوباء، مثمناً جهود اطقم وزارتي الصحة والصحة بالولاية والمنظمات الأممية والوطنية والمتطوعين، فضلا عن أجهزة الاعلام المختلفة، مطالباً اياها بعكس مايرونه بشفافية وعدالة.

وأكدت المشرف الاتحادي على الحملة مديرة صحة الأم والطفل بالإنابة بوزارة الصحة سستر أمل محمود،ان اللقاح آمن وفعال، ويمنح مناعة تصل 65% وارتفاعها إلى 100% في حال الالتزام بالاحترازات الصحية الأخرى، معلنة وصول دفعة جديدة من اللقاح، مثمنة دور الشركاء ممثلين في الصحة العالمية في توفير اللقاح ،مطالبة المواطنين بالاستفادة القصوى من أيام الحملة البالغة 10 أيام.

إلى ذلك لفت المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف د. فتح الرحمن محمد الأمين، إلى ان ظهور الوباء وانتشاره ليس نتيجة ضعف الحكومة أو ضعف النظام الصحي، مؤكدا جاهزية الولاية وتدخلاتها،مما أدى إلى تسجيل صفرية وفاة مع انحسار للإصابة، مناشداً المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية.