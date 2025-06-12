التهابات المسالك البولية المتكررة عند النساء

تُعدّ التهابات المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعاً بين النساء، حيث تصيب الملايين كل عام. إذ إن معظم هذه العدوى يمكن علاجها بسهولة وتختفي بسرعة، إلا أن العديد من النساء يعانين تكرارها. تُصنّف الحالة على أنها متكررة عندما تصاب المرأة بالتهاب المسالك البولية مرتين أو أكثر خلال ستة أشهر، أو بثلاث عدوى أو أكثر خلال سنة واحدة. وغالباً ما تكون هذه العدوى المتكررة مزعجة ومؤلمة، كما تؤثر سلباً في النشاط اليومي.تحدث التهابات المسالك البولية عندما تدخل البكتيريا إلى الجهاز البولي وتبدأ بالتكاثر. ويشمل الجهاز البولي الكلى، الحالبين، المثانة، والإحليل. وغالباً ما تصيب العدوى الجزء السفلي من الجهاز البولي، مثل المثانة (التهاب المثانة) أو الإحليل (التهاب الإحليل). والسبب الأكثر شيوعاً هو نوع من البكتيريا يُسمى إيشيريشيا كولاي (E. coli)، وهي تعيش عادة في الأمعاء بشكل طبيعي، ولكنها قد تسبب العدوى إذا وصلت إلى المسالك البولية.وهناك أسباب عديدة لتكرار حدوث الالتهابات البولية، منها أن العدوى السابقة لم تُعالج بشكل كامل، ما يسمح للبكتيريا بالبقاء والعودة لاحقاً. أو قد تحدث عدوى جديدة نتيجة بكتيريا مختلفة. وبعض النساء يعانين مشاكل في الجهاز البولي تجعل العدوى أكثر تكراراً، مثل وجود حصى في الكلى، أو احتباس البول، أو وجود تشوهات في بنية الجهاز البولي. وتشمل عوامل الخطر الأخرى مرض السكري، ضعف المناعة، الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية، أو الإمساك المزمن.

وعادة ما تكون أعراض عدوى المسالك البولية واضحة وتشمل الإلحاح البولي المستمر، الإحساس بالحرقان أثناء التبول، خروج كميات صغيرة من البول، تغيّر لون البول، رائحة كريهة للبول، وألم في أسفل البطن أو الحوض. في الحالات الأكثر شدة، خاصة إذا وصلت العدوى إلى الكلى، قد تظهر أعراض مثل ارتفاع الحرارة، القشعريرة، الغثيان، وألم في الجانبين أو الظهر. وإذا كانت المرأة تعاني تكرار العدوى، من المهم مراجعة الطبيب.

يبدأ التشخيص عادةً بتحليل عينة بول للكشف عن وجود البكتيريا. وقد يُجرى اختبار زرع البول لتحديد نوع البكتيريا واختيار المضاد الحيوي المناسب. وإذا استمرت العدوى بالتكرار، قد يطلب الطبيب فحوصاً إضافية.

يعتمد علاج التهاب المسالك البولية المتكرر عادة على المضادات الحيوية. وقد يُوصي الطبيب ببعض الخيارات مثل تناول جرعة منخفضة من المضادات الحيوية يومياً لمدة عدة أشهر، أو العلاج الذاتي أي تناول الدواء فور ظهور الأعراض.

بالرغم من أن التهابات المسالك البولية المتكررة قد تكون مزعجة ومؤلمة، إلا أنها عادة لا تكون خطيرة إذا تم علاجها بشكل صحيح. لكن إذا أُهملت، قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهابات الكلى.

د. أحمد عبدالرحمن/ استشاري جراحة المسالك البولية – صحيفة الخليج