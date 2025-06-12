دراسة: الغفوة أثناء النهار قد تزيد احتمالات الوفاة

حذرت دراسة حديثة من أن النوم لفترة قصيرة (الغفوة) قبل غروب الشمس، قد يزيد احتمالات الوفاة بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، بحسب وكالات.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في دورية “سليب” المتخصصة في مجال أبحاث النوم، تزايد المخاطر المرتبطة بالنوم في فترة منتصف اليوم وبداية فترة العصر، ما يتعارض مع الاعتقاد السائد بشأن أهمية القيلولة، الأمر الذي يستلزم إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وحلل باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد والمستشفى العام في ماساتشوستس بالولايات المتحدة، بيانات أكثر من 86 ألف شخص، تم تزويدهم بأجهزة صغيرة لقياس فترات النوم التي يحصلون عليها خلال الفترة ما بين التاسعة صباحًا والسابعة مساءً.

وتبين أن متوسط فترات الغفوة خلال ساعات النهار تصل في المعتاد إلى حوالي 24 دقيقة، وأن أكثر فترة معتادة للحصول على قسط من النوم تتراوح بين التاسعة والحادية عشرة صباحًا، وأقل الفترات شيوعًا بين الحادية عشرة صباحًا والواحدة بعد الظهر.

وخلال فترة الدراسة، التي استمرت أكثر من 11 عامًا، توفي ما يزيد على 5 آلاف من المتطوعين في التجربة، واتضح أن الأشخاص الذين يحصلون على فترات غفوة طويلة، ويعانون من اضطراب ساعات نومهم، وينامون في فترات الظهيرة وفي بداية فترة العصر، هم الأكثر عرضة للوفاة.

القاهرة الإخبارية