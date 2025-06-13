وزارة الصحة تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد الكوليرا في باقي محليات ولاية الخرطوم

كشفت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، عن إتجاه لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا المرحلة الثانية لتشمل باقي محليات ولاية الخرطوم في اعقاب وصول اللقاحات خلال الأيام القادمة، فيما تتواصل في 12 وحدة إدارية في 5 محليات، والتي دخلت اليوم الخميس 12 يونيو يومها الثالث.

إلى ذلك استعرضت الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد مرض الكوليرا في اجتماعها الخميس بقاعة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بكسلا، تقارير مسؤولي الاتصال الخاصة بسير الحملة بمافيها خطط المشرفين الاتحاديين والملاحظات على الفرق والمنازل، والتوصيات، فضلاً عن أنشطة تعزيز الصحة، وموقف الإمداد، بجانب الآثار الجانبية ورصد حالات الكوليرا أثناء الحملة،ونسبة التغطية في يومها الثاني أمس الأربعاء.