البيتكوين دون 103 آلاف دولار عقب التصعيد بالشرق الأوسط

انخفضت قيمة البيتكوين، أكبر عملية رقمية، بنسبة 3% صباح الجمعة، لتهبط إلى ما دون 103 آلاف دولار قبل أن تُقلص خسائرها مرة أخرى؛ وجاء الانخفاض بعد التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

ويجري تداول البيتكوين عند مستوى 103,540 دولاراً.

كما فقدت عملة الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، نحو 7.6% من قيمتها.

وتمت تصفية ما يزيد على مليار دولار من المراكز الطويلة عبر جميع العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لبيانات «كوين غلاس».

صحيفة الخليج