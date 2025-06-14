قرار حاسم في مستقبل نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية، أن المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، اتخذ قرار حاسم تجاه نجم الفريق إريك جارسيا، الذي ينتهي عقده مع البارسا في العام المقبل 2026.

وحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو الإسبانية» أن فليك قرر تجديد عقد جارسيا، وسوف يتم البدء فيه من جانب مسؤولي نادي برشلونة مع وكيل اللاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن قرار فليك بتجديد عقد جارسيا، جاء بعد المستوى المميز الذي قدمه مدافع برشلونة فضلًا عن إجادته اللعب في أكثر من مركز بخلاف مركزه كقلب دفاع.

المصري اليوم