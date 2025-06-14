الخضراوات المخمرة كنز البكتريا النافعة

توفر الخضراوات المخمرة معتدلة الملح، مثل: مخلل الملفوف والخيار والمخللات الأخرى، العناصر الأساسية والفيتامينات والمعادن للحفاظ على الأجهزة الحيوية، وتتميز بالعديد من الفوائد التي تدعم صحة الجسم، كونها غنية بمضادات الأكسدة والأنزيمات الحية.

وتلعب هذه الخضراوات دوراً مهماً في تعزيز توازن ميكروبيوم الأمعاء، وتقوية جهاز المناعة، وتنظف الجسم من السموم، وتعد مصدراً للبكتيريا النافعة (بروبايتك)، وتثبط نمو الضارة.

يعمل دمج الخضراوات المخمرة في وجبات النظام الغذائي لذوي المعدة الحساسة، على تكسير الكربوهيدرات المعقدة والألياف، ما يجعل هذه الأطعمة أسهل في الهضم من نظيراتها النيئة، وبالتالي تقليل الانتفاخ والانزعاج بعد تناول الطعام.

يفيد التخمير في زيادة القيمة الغذائية للخضراوات، إذ يزيد توافر الفيتامينات والمعادن، كما أنها غنية بالبريبايوتكس، والألياف التي تغذي وتدعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة الضرورية في الحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دوراً مهماً في عملية الهضم وامتصاص المغذيات والوظيفة المناعية.يعزز التخمير عمل البكتيريا النافعة المعروفة باسم «العصيات اللبنية»، عند غمر الخضراوات في الماء المالح، إذ تحوّل هذه الميكروبات السكريات الطبيعية إلى حمض اللاكتيك، ما يحافظ على الخضراوات ويثريها بالبروبايتك.

ورغم هذه الفوائد، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الخضراوات المخمرة، فاحتواؤها على نسبة عالية من الملح قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، أو الحساسية تجاه الهيستامين.

صحيفة الخليج