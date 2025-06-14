29% نسبة التغطية تراكمياً للتطعيم ضد مرض الكوليرا في 3 أيام بالخرطوم

كشفت الغرفة الإتحادية لحملة التطعيم باللقاح ضد مرض الكوليرا بخمس محليات بولاية الخرطوم ، ان نسبة التغطية المبدئية تراكمياً في 3 أيام حتى أمس الخميس 29% وهى التغطية المطلوب تحقيقها للأيام الثلاثة.

بينما تواصلت الحملة في الوحدات الإدارية المستهدفة البالغة 12 وحدة إدارية من 5 محليات بولاية الخرطوم، والتي دخلت اليوم الجمعة يومها الرابع، على ان تختتم الخميس القادم 19 يونيو الجاري.

و استعرضت الغرفة الاتحادية للحملة في اجتماعها الجمعة بقاعة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بكسلا، تقارير مسؤولي الاتصال والمتعلقة بسير الحملة بالمحليات الخمس، بمافيها خطط المشرفين الاتحاديين وملاحظاتهم على الفرق والمنازل، والتوصيات، وأنشطة تعزيز الصحة في محاورها المتعددة، بالإضافة إلى، موقف الإمداد والتغطية.

وناشد الاجتماع، المواطنين والذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، الإسراع بالتطعيم خلال ماتبقى من أيام الحملة، والتعاون مع الفرق.

وشدد الاجتماع، على جودة الحملة والوصول لكل الفئات العمرية المستهدفة من عمر عام واحد فمافوق، والتي تسهم في زيادة الحالة التمنيعية.