زلزال في أسعار النفط العالمية بعد الضربة الإسرائيلية على إيران

قفزت أسعار النفط عالميًا بأكثر من 5 دولارات الجمعة؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن شنت إسرائيل ضربات على إيران مما أثار ردا انتقاميا إيرانيا وأثار المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.25 دولار، أو نحو 7.6%، لتصل إلى 74.61 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 78.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.57 دولار، أو 8.2%، لتصل إلى 73.61 دولار للبرميل بعد أن سجل 77.62 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 يناير.

وقالت شركة جولدمان ساكس في مذكرة، اليوم الجمعة، إنها على الرغم من أنها أدرجت علاوة مخاطر جيوسياسية أعلى في توقعاتها المعدلة لأسعار النفط في صيف 2025، فإنها لا تزال تفترض عدم حدوث أي اضطرابات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات إسرائيل على إيران.

وقال جانيف شاه، المحلل في ريستاد، شركة رائدة عالميًا في مجال تحليلات قطاع الطاقة: «السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا الارتفاع في أسعار النفط سيستمر لفترة أطول من عطلة نهاية الأسبوع أو أسبوع»، متابعًا: «إشارتنا هي أن هناك احتمالا أقل لاندلاع حرب شاملة، ومن المرجح أن يواجه ارتفاع أسعار النفط مقاومة».

هجوم إسرائيل على إيران

كانت إسرائيل شنّت ضرباتٍ في أنحاء إيران، صباح اليوم، أسفرت عن مقتل حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني- وهو فرعٌ قويٌّ من القوات المسلحة للبلاد، بالإضافة إلى علماء نوويين، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الضربات كانت عمليةً عسكريةً مُستهدفةً لدحر التهديد الإيراني لبقاء إسرائيل، مُدّعياً أنه إذا لم تتوقف، يُمكن لإيران إنتاج سلاح نووي في وقتٍ قصيرٍ جداً.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة لم تُشارك في الضربات ولم تُقدّم أي مساعدة.

وأكد مُتحدثٌ باسم القوات المسلحة الإيرانية أن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل ستدفعان «ثمناً باهظاً» للضربات.

المصري اليوم